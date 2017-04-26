退休警察百餘人聲援 怒控周玉蔻誹謗

現職警察陳志傑、退休警察賴坤柚下午北檢、台北地院以告訴、自訴周女妨害名譽。（陳志賢攝）

退休警察人員協會等團體百餘人到場聲援。（陳志賢攝）

退休警察人員協會等團體百餘人到場聲援，高喊「鏟除周玉蔻」、「警消加油」及「中華民國萬歲」等口號。

名嘴周玉蔻日前因年金改革議題，在年代政論節目中，恣意辱罵現職警察陳志傑、退休警察賴坤柚為「流氓黑道」，陳、賴2人今天下午2時到台北地檢署、台北地院以告訴、自訴周女妨害名譽。退休警察人員協會等團體百餘人到場聲援，高喊「鏟除周玉蔻」、「警消加油」及「中華民國萬歲」等口號。

陳、賴2人認為，周女的言論對警察極盡踐踏之能事，把警察的尊嚴榮譽踩在腳底下，憤而提告。

(中時)