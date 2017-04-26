北韓射彈... 日本百姓僅有5分鐘可逃！
朝鮮半島緊張情勢不斷升溫，一旦戰事爆發，南韓、日本首當其衝。為將傷害降至最低，日本目前積極進行備戰準備、規劃全國避難訓練，不過日本當局指出，北韓向日發射飛彈，民眾僅有10分鐘準備時間，大版市長吉村洋文更估測，空襲警報一響，飛彈4-5分鐘就會抵達。
面對北韓威脅，日本人心惶惶，日本政府發言人、官房長官菅義偉日前指出，日本將與美國、南韓密切合作，包括朝鮮半島的日僑保護、撤離方案，都已做好萬全準備。《日本時報》昨（25）日報導，日本政府已要求各地方政府制定飛彈突襲的應對政策，據悉，飛彈可在10分鐘內抵達沖繩上空，意味民眾避難時間僅有10分鐘。
不過，大阪市長吉村洋文透露，飛彈離開發射台前無法被偵測，且偵測又需要時間，扣除這些時間後，根本不到10分鐘。真實的狀況可能是，民眾聽到空襲警報後，「飛彈4至5分鐘就會抵達」。
(中時電子報)
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