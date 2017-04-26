搭雙鐵遊集集「一日輕鬆遊」行程27日開賣

台灣高鐵公司與台鐵局聯合推出「搭雙鐵遊集集」一日輕鬆遊行程，今天在高鐵彰化站舉行宣傳記者會。鐘武達攝。

台灣高鐵推出的搭雙鐵遊集集行程套票將從明天起開賣。鐘武達攝。

台灣高鐵公司與台鐵局聯合推出「搭雙鐵遊集集」一日輕鬆遊行程，今天在高鐵彰化站舉行宣傳記者會。鐘武達攝。

台灣高鐵與台鐵局聯手打造「集集小火車．車埕林班道一日輕鬆遊」行程，將配合台鐵集集線起始站明天正式延伸自田中站發車開始發售，未來旅客從高鐵彰化站轉乘快捷公車僅需10分鐘就可搭乘台鐵集集線體驗全新的鐵道旅遊。

台灣高鐵公司與台鐵局上午在高鐵彰化站舉辦「搭雙鐵．遊集集」產品上市宣傳活動，交通部常務次長范植谷、彰化縣副縣長林明裕、南投縣副縣長陳正昇與集集鎮長陳紀衡都出席 ，他們期許雙鐵無縫接軌的便利接駁，提升集集沿線的旅遊，並帶動中台灣鐵道旅遊風潮。

范植谷表示，高鐵彰化站與台鐵田中站距離僅約3公里，未來希望直接銜接形成路網，更將集集支線進行必要的基礎設施改善，以提升服務。

高鐵公司董事長江耀宗說，高鐵假期「搭雙鐵．遊集集」，本月初推出「一日豐富行」，這次再度推出的「一日輕鬆遊」，都是雙鐵合作、串連台灣的理念，希望結合高速、便捷的高鐵列車與饒富人文歷史底蘊的臺鐵集集線，讓旅客感受「高速．慢活」的美好旅程。

台鐵局長鹿潔身表示，搭配高鐵假期「搭雙鐵．遊集集」一日輕鬆遊行程，台鐵局特別發行「田中─車埕一日券」；另配合高鐵列車及快捷公車時刻，調整集集線相關班次，一天有3列次由田中站始發，3列次由車埕站發車延長行駛至田中站，讓雙鐵轉乘更便利。

「一日輕鬆遊」產品內容，有高鐵標準車廂來回車票、臺鐵集集一日券以及「中台灣好玩卡」一張，旅客憑卡可享：車埕木茶房或車埕小飯店的午餐木桶便當(二擇一)、集集在地名產—香蕉蛋捲一盒、自行車券。套裝行程總價超過2500元，即日起透過高鐵企業網站及各旅行社通路開放預購，單人也可成行。以台北出發為例，每人僅需1850元 。

(中時)