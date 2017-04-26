電子票證進出中市27處停車場 5月起停車費8折

電子票證進出中市27處停車場5／1起停車費8折！（陳世宗翻攝）

台中市政府交通局持續推動使用電子票證進出停車場，自今年5/1日至8/31日推出第二波停車優惠方案；憑悠遊卡、一卡通等電子票證進出全市27處停車場，可享停車費8折優惠，歡迎多加利用。

交通局長王義川表示，為使民眾享有更便利的交通生活，符合「無現金化」的潮流趨勢，市府持續推廣電子貨幣，而「智慧停車」更是智慧城市重要的一環。交通局計畫於今年底完成建置全市79座公有停車場電子票證系統，屆時民眾可一卡走透透，免除攜帶零錢與遺失停車票卡的麻煩，並提升進出場安全與速度，停車更便利。

王義川說，自5/1日起，車主使用悠遊卡、一卡通等電子票證進出東區南京、干城立體停車場，西區府後街地下停車場，南區建國北停車場，北區山西停車場，西屯區台灣大道市政大樓地下、市政公園地下、惠來、朝馬、協和、福順、秋紅谷、大墩等停車場，南屯區南屯國小地下、豐樂等停車場，北屯區民俗公園地下、天津、松竹等停車場，豐原區陽明市政大樓地下、葫蘆墩圳、育英路停車場、田心路停車場、中陽路停車場等23處停車場，即可享有停車費8折優惠(車輛須於優惠期間出場並扣款，始享有折扣優惠)。

王義川指出，東區立德停車場、南屯區三塊厝、新厝及文心森林公園附屬平面等4處停車場，則將自6月1日起加入，合計共有27處停車場，優惠範圍遍及全市各區，詳細資訊請見交通局網站。

(中時)