酒駕男釀禍，孕婦遭撞一屍二命！

竹山鎮24日發生酒駕車禍，附近民眾協助維持交通。（警方提供）

竹山鎮24日發生酒駕車禍，造成一屍二命悲劇。（警方提供）

懷有身孕的邱姓婦人，送醫急救仍不治！（消防分隊提供）

又傳酒駕肇事！賴姓男子24日下午酒後駕車，途經竹山鎮鹿山路時，撞及騎機車搭載婆婆、女兒的邱姓婦人，懷有5月身孕的邱姓婦人，經送往竹山秀傳醫院急救，仍告不治，釀成一屍二命悲劇，家屬悲憤不已，怒斥酒後駕車肇事致死，應該判死刑！

警方指出，賴姓男子日前載運梅子到竹山後，與友人飲酒，然後開車要回斗六市途中，經過竹山鎮鹿山路時，撞及騎機車的婆媳3人，由於高速撞擊，力道猛烈，機車被撞離現場10多公尺。

竹山消防分隊將3人送到竹山秀傳醫院急救，婆婆和女童傷勢較輕，但邱姓婦人傷重不治！邱姓婦人日前產檢時，透過超音波得知腹中胎兒是男孩，家人滿懷喜悅準備迎接新生命，詎料，一場橫禍奪走母子生命，天倫夢碎！

警方表示，賴姓男子坦承酒後駕車，酒測值達0.61毫克，製作訊問筆錄後，依公共危險罪嫌移送南投地檢署偵辦。

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(中時)