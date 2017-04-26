國賓總經理李昌霖買台灣麥當勞 公平會點頭
國賓李昌霖擬透過德昱公司購買台灣麥當勞公司，公平會表示，結合後西式速食餐飲市場之市場結構與集中度不致產生變化，也無顯著限制競爭疑慮。因此經過今日公平交易委員會會議後，依公平交易法相關規定，不禁止其結合。
公平會指出，本案僅涉及台灣麥當勞公司之股權結構改變及經營權之移轉，且參與結合事業彼此間並不具有水平競爭或垂直交易關係，屬多角化結合型態，台灣麥當勞公司的市場占有率並未因本結合案而有所改變，結合後西式速食餐飲市場之市場結構與集中度不致產生變化。
公平會表示，另西式速食餐飲業之經營，並未受到法令或技術之限制，不會對其他事業跨業經營西式速食餐飲產生困難，尚無顯著限制競爭疑慮。因此，公平會依公平交易法第13條第1項規定，不禁止其結合。
公平會指出，至於外界認為李昌霖擔任國賓大飯店公司總經理，本案恐涉及餐飲業結合一事，經查，李昌霖及其兄長雖分別擔任該公司總經理及董事長，但其持股比例合計並未達公平交易法第11條第4項控制性持股情形，尚難認定國賓大飯店公司等事業為本案參與結合事業。
(中時)
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