台鐵便當大腸桿菌超標外 廚房衛生也有多項缺失
今天有週刊爆出，台鐵便當七堵、台北、台中、高雄及花蓮等站廚房，未辦理餐盒食品工廠登記，且七堵和花蓮所製造的便當，驗出大腸桿菌超標。台北市衛生局今日上午派員稽查「台北鐵路餐廳」（台北市北平西路3號地下1樓），也發現多項衛生缺失，已開立限期改善通知單。
台北市衛生局表示，該店址每日供餐量約12,000份，衛生局於現場依據食品良好衛生規範準則稽查結果，有6項衛生缺失，如「油炸區層架油膩卡垢、廚房地板油膩、油炸油品接觸地面、煮飯鍋污垢及檯面髒、菜籃具汙垢、排水溝廢棄物堆積」，已開立限期改善通知單，屆期未改善，將依違反食品安全衛生管理法第8條及第44條規定，另處分業者新台幣6萬至2億元罰鍰。
衛生局也現場抽驗2件台鐵便當檢驗衛生標準(大腸桿菌群、大腸桿菌)，抽驗結果最快於7天後公布，若不符規定，將通知限期改正，屆期不改正者可依食品安全衛生管理法第17條及同法第48條第7款之規定，處分新台幣3至300萬元罰鍰。
(中時)
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