廣州參保人辦異地就醫 可領取現金
《廣州市社會醫療保險就醫及零星醫療費報銷管理辦法》將於今年6月有效期屆滿，市人社局在大量調研及徵求相關單位意見的基礎上，對文件進行修訂，並擬定《廣州市社會醫療保險就醫及個人賬戶管理辦法(徵求意見稿)》。
從今日開始至5月5日前，廣州市民可利用信函(廣州市連新路43號)、電子郵件(bc@gzlabour.gov.cn)等書面方式提出意見和建議。相較於現行管理辦法，徵求意見稿對參保人員選定定點醫院的「順序」作出要求。
按照規定，職工醫保參保人員應當在本市定點醫療機構中，選擇一家基層醫療機構作為其普通門診就醫的定點醫療機構。
在選定基層醫療機構後，可以在本市定點醫療機構選擇其他醫療機構，作為其普通門診專科就醫的定點醫療機構。不過，參保人員在指定專科醫療機構進行相應專科門診就醫不受選點限制。
參加城鄉居民社會醫療保險的未成年人，以及在校學生，需參照前款規定至普通門診就醫，其他城鄉居民選擇一家基層醫療機構進行普通門診就醫。
大專院校可自主選擇本校醫療機構或其他醫療機構，替學生提供普通門診醫療服務，並與醫療保險經辦機構簽訂協議的，其在校學生則按學校規定至普通門診就醫。
(旺報)
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