林依晨、惠英紅《神秘家族》首演母女拚演技

金鐘影后林依晨（左）、香港電影金像獎惠英红首次合作，「母女」演技令人動容。（華映娛樂提供）

林依晨、藍正龍、姜武、惠英紅及陳曉主演的懸疑犯罪電影《神秘家族》，改編自大陸轟動一時的「福建滅門案」，真實還原令人無奈的淒慘故事。金鐘視帝后藍正龍、林依晨在本片中首度同台，兩人都有大突破的對手戲演出；新科香港金像獎影后惠英紅飾演林依晨母親，片中演出外表柔弱，但為了保護小孩不惜一切的母親，演來層次分明，再展影后級演技。

該片預計5月19日在台灣上映，大陸則已於4月21日上映，截至今天下午3點，已有1341.9萬元人民幣、約台幣5,935萬元，好評如潮，影評認為該片「案中案、謎中謎、局中局」的劇情模式，開啟大陸自製懸疑電影的新格局，尤其是林依晨飾演的女主角「苗苗」，身分從受害者、追凶者最後變成拯救者，每個階段的心理戲及情緒轉變，帶給觀眾超多驚喜，而她與惠英紅之間的母女情也十分感人，引發了觀眾對於親情和愛的思考。

曾以女打仔形象紅透半邊天的惠英紅，近年積極轉形成為演技派演員，今年更以《幸運是我》的失智症角色第3度獲得香港金像獎影后榮銜，演技有目共睹。在新作《神秘家族》中，金鐘影后林依晨演出她的女兒，2位影后首度同台，出色動人的演技詮釋母女情深，兩人的關係更是電影中的重要關鍵，讓觀眾感動落淚。

惠英紅也特別撰文《千萬不要小看母愛的力量》來談論她在《神秘家族》中的表現及母親的愛，她說：「《神秘家族》對我來說其實是蠻特別的一部作品，因為我在裡面有很多新鮮大膽的嘗試。」她覺得：「我之前拍過很多偏動作類型的影片，但這一次我扮演的是林依晨的媽媽，一個外表看起來柔弱但內心卻無比堅強的角色，其實現實中很多女性都是這樣的。雖然看上去只是很溫柔賢慧地照顧一家人的生活起居，但在危險面前，第一個衝上去保護孩子和家人的就是母親，這一點很偉大，我相信每個媽媽都體會得到。就像我之前說的，千萬不要小看一個母親為了保護家人能做多瘋狂的事。」

(旺報)