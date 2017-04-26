民進黨計劃赴11個特殊選區講解提名規則

民進黨選舉對策會今(26日)討論直轄市的議員提名規則，選對會召集人陳明文表示，預計5月10日以後陸續到11個特殊選區向縣市議員說明、溝通提名規則。

陳明文表示，有委員反應對於縣市提名規則還是不了解，希望選對會能夠到各縣市溝通說明，選對會預計排定5月10日以後，會到各縣市跟議會長談及溝通、說明。

至於雙北是否先採徵召方式，陳明文表示，台北市、新北市都是非執政地區，循徵召作業方式尋找候選人，台北市長部份，到底是推自己候選人或跟現任台北市長柯文哲合作，到7月22日後再討論。

(中時)