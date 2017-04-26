愛奇藝、歐銻銻開發台灣原創戲劇 促兩岸影視交流

愛奇藝於5月6日正式啟動《愛奇藝 開課了！》人才培育計畫。（愛奇藝提供）

為促進兩岸影視交流，愛奇藝與歐銻銻娛樂今天（4月26日）在台北舉辦《玩內容 無象限－愛奇藝新論壇》。愛奇藝高級副總裁楊鳴表示，愛奇藝台灣站成立1年半，今年與合作夥伴歐銻銻將啟動自製節目計畫，愛奇藝以顧問角色，傳承平台數據及自製節目經驗，與台灣製作團隊，開發台灣原創的內容。

歐銻銻董事長范立達表示，自製節目將從戲劇著手，目前已有7、8個劇本正在挑選，等5月1日戲劇總監廖健行就任後，將加快籌拍腳步，預計今年下半年開始拍攝，預計2018年農曆過年後推出。

至於外界關心的預算問題，范立達表示，因為剛開始試水溫，預算無法與大陸現象級網劇、超級網劇動輒每集數百萬人民幣相比，但每集投入資金大約是國內偶像劇1.5倍以上。

愛奇藝台灣站總經理楊鳴表示：「2017年第一季，愛奇藝台灣站平台上戲劇類別有高達36%為台製原創戲劇，其中包含去年引起廣大迴響的《植劇場系列－荼靡》、《植劇場系列－天黑請閉眼》、《滾石愛情故事系列》等；亞洲電影類別也有近40%為台灣電影。愛奇藝台灣站將持續提供台灣影劇愛好者在地的影視內容，讓相關產業工作者擁有更完善的線上串流平台，展現創作內容！」

為持續支持台灣影視產業發展，愛奇藝台灣站今年將陸續展開3大深耕計畫，除了今天舉行的《玩內容 無象限 愛奇藝新論壇》、未來還將構築業界人士與影視專業學生交流橋樑的「愛奇藝開課了！」以及提供影視平台服務的「愛奇藝號」，達成「在地內容發展」、「人才培育」、「平台資源共用」三大目標。

(旺報)