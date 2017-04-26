ADHD小孩父母多憂鬱 奇美開設正念親職團體

據統計，台灣孩童罹患注意力不足過動症（ADHD）盛行率超過5%，奇美醫學中心精神科門診曾遇有傳統家庭公婆責難媳婦基因差、不會管教，有人落得有家不敢回，還有一位年輕母親遭婆婆嫌基因不良，命令結紮不許再生。

奇美醫學中心精神科臨床心理師徐溫嬬指出，ADHD影響的不只是孩童本身，尤其，觀察到很多家長出現憂鬱、焦慮症狀，她們普遍反映，每天只要面對孩子回家聯絡簿被寫紅字、婆婆指責等，壓力就會大到受不了，有人以加班逃避面對管教課題、有的天天以淚洗面，回家陪小孩成為一個壓力。

有鑑於此，奇美醫學中心精神科從4月初發展正念親職教育團體，針對注意力不足過動症父母所受到的身心壓力，設計正念課程，協助父母將注意力放在自我覺察，探詢、理解、選擇正確回應解決問題。

徐溫嬬表示，ADHD孩童的家長往往會採取「否認」心理機轉，告訴自己「沒關係，這只是皮了點，將來懂事就好了」，鴕鳥心態躲避面對孩子的壓力，這項課程就是為了幫助家長，在面對孩子時，不需要有這麼大的辛苦。

她強調，當小孩正經歷人生混亂期時，家長可透過正念的練習或團體交流，重新學到因應技巧，面對孩子出狀況時，不需懊惱、捨棄比較，給予孩童穩定陪伴。

精神科主任林健禾表示，正念家長親職教育團體將重點放在父母身上，唯有父母穩定下來，好好照顧自己，才有機會看見小孩的需要，關照小孩。

(中時)