今年第一條兩岸新增航線，華信航空今日開航松山-武漢

右3起華信航空總經理韓梁中歡迎武漢台商協會副會長李建國搭乘AE217 松山武漢首航班機。圖：華信提供

美麗女乘客開心與空組員合影。圖：華信提供

搭乘首航班機的松山武漢首發團快樂合影。圖：華信提供

張佩芬／台北報導

華航集團華信航空於今〈26〉日首航松山-武漢，為今年第一條新增兩岸航線。華信航空松山-武漢首航班機AE217，於中午13:25由松山機場起飛、16:25即抵達武漢；回程武漢-松山AE218班機，17:20由武漢起飛、19:50抵達松山機場。

由於首航班機特別受到民眾的重視，11:00松山機場國際櫃台就湧入搶搭首航班機的旅客，紛紛拍照、打卡拿禮物，場面十分熱鬧。華信航空松山-武漢航線係租用華航波音737-800機型營運，共有8個商務艙及150個經濟艙，松山-武漢首航去程班機搭載119位旅客，回程班機則全部客滿，武漢首航來回班機平均載客量為9成。

華信航空總經理韓梁中表示：「目前中華航空每周三、六由桃園機場以A330機型直飛武漢，4月26日以後再加上華信航空新開航每周兩班松山-武漢航線，華航集團每周共有四班次從台灣直飛武漢，對武漢地區的台商而言更加方便。

武漢開航亦將為台灣、武漢兩地形成一波旅遊熱潮，今日武漢-松山首航班機就搭載了110位大陸團旅客來台旅遊，無論是商務、探親、旅遊都相當便利。」華信航空松山-武漢新增航線，為國內各航空公司自今年一月原復興航空兩岸航權重新分配後，獲得兩地民航機關核准，並順利取得時間帶營運的第一條新增航線，每周三、六飛航，共飛航兩班。

在武漢經營台銀地產、經常往來兩地的台商協會副會長李建國，特別搭乘華信航空松山-武漢首航班機，表達對華航集團開航武漢的支持，他開心的表示：「華信航空松山-武漢開航後，對武漢地區的台商、台幹、台屬及台眷而言更加方便。

華航集團華航和華信是目前唯一直飛武漢的台灣航空公司，當地台商可利用華航、華信每周四班班機，輕鬆往來台灣、武漢之間，縮短往來兩地的距離，在大陸辛苦創業打拼的同時，也能多點時間陪陪台灣的家人，享受溫馨天倫樂。」湖北省武漢地區目前台商約有3000多人，企業包括教育、食品、电子、服裝品牌、汽車產業等等。

武漢市為湖北省會，是中國中部第一大城市，著名的觀光景點有黃鶴樓、湖北省博物館、歸元禪寺、楚河漢街及東湖國家公園等超人氣景點。武漢最知名的早餐小吃是「熱乾麵」，另外三鮮豆皮、鴨脖、武昌魚都是來到武漢必嚐的美食。

華信航空為慶祝4月26日松山-武漢開航，特與業者合作推出武漢開航特惠價4天3夜新台幣9,999元(稅外加)、8天7夜新台幣19,999元起(含稅)，帶領旅客暢遊湖北的武漢、張家界、武當山、恩施大峽古及黃鶴樓等著名景點。

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