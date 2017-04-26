文昌國小讀經會考38人及第 狀元童：連夢話都在背

四年級鄭詠鴻小朋友，連說夢話都在背。（周麗蘭攝）

及第的小朋友獲得校長梁博雍頒贈狀元糕（周麗蘭攝）

領獎前先敲一聲智慧鑼。（周麗蘭攝）

雲林縣西螺鎮文昌國小推動讀經教育，今年首次一到六年級全面接受報名檢驗，體驗古時候科舉考試，800多名學生有300人報名，過關79人，「及第」的38人，今天依分數授予狀元、榜眼、探花的帽子。

過關的38人台領獎前都敲一聲智慧鑼，獲得一盒狀元糕。狀元糕是校方特地上網搜尋，找到狀元糕達人沈育任到校現場製作。

校長梁博雍表示，在文昌國小舉辦讀經會考別具意義，每年考試季，很多家長帶著小孩到文昌帝君廟祈求應考順利，期盼文昌國小學生在校內靠著努力，能獲致滿意的學習成果。

文昌國小的讀經會考採取抽段落背誦方式，範圍有三字經、弟子規、論語、唐詩等。

五年級小朋友陳鴻曄說，透過讀經知道以前的人在想甚麼，例如要孝順父母。

五年級狀元陳千芮說，她每天在家背半小時，至於有沒有變得聰明，她覺得「好像也沒有」。

推動讀經的老師吳俊男、鄧靄雲表示，孩子的注意力、專心度變好了，也幫學生們累積知識、未來作文能力的「存款」。

全校唯一一個從頭背到尾的四年級鄭詠鴻小朋友，連說夢話都在背，他歸納出來的方法是背兩句背，接著背四句、八句，他每天寫完功課就在背，最大的好處是「記東西比較快」。

(中時)