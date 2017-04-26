周湯豪人前人後不一？孟耿如曝他真面目

孟耿如和周湯豪因合作《鐘樓愛人》成好友。(圖／本報系資料照)

周湯豪因為一首《帥到分手》人氣直升，商演、代言不斷，近日主演新戲《鐘樓愛人》，卻傳出大頭症和封鎖校園道路風波，還和炎亞綸隔空對罵，同劇的女主角孟耿如近日受訪時，也透露曾和他翻臉冷戰，最後是女方主動和好，才化解尷尬。

孟耿如和周湯豪因合作《鐘樓愛人》成好友，據《蘋果日報》報導，她透露當初定裝時，周湯豪超級冷漠，她和楊銘威都很擔心他難相處，不過因為都在外地拍攝，3人很快就玩在一起，不過有次因為一個遊戲，讓孟耿如和周湯豪「冷戰」近1周。

事後孟耿如傳訊道歉：「抱歉啊，今天玩遊戲有點過火。」但周湯豪冷回，隔天到片場雙方都沒說話，除了拍戲外就沒互動，孟耿如見他沒要和好的意思，主動打破僵局，收工後約吃飯就沒事了，讓楊銘威都虧：「根本就像一對情侶在吵架嘛。」

因為星二代身分，周湯豪被外界貼上很多標籤，不過他都懶得解釋，已經快2個月沒有停工的他，每天能睡3小時就要偷笑，也不敢去按摩，怕整個人一放鬆就生病，讓粉絲相當心疼。

(中時電子報)