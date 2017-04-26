周湯豪人前人後不一？孟耿如曝他真面目
周湯豪因為一首《帥到分手》人氣直升，商演、代言不斷，近日主演新戲《鐘樓愛人》，卻傳出大頭症和封鎖校園道路風波，還和炎亞綸隔空對罵，同劇的女主角孟耿如近日受訪時，也透露曾和他翻臉冷戰，最後是女方主動和好，才化解尷尬。
孟耿如和周湯豪因合作《鐘樓愛人》成好友，據《蘋果日報》報導，她透露當初定裝時，周湯豪超級冷漠，她和楊銘威都很擔心他難相處，不過因為都在外地拍攝，3人很快就玩在一起，不過有次因為一個遊戲，讓孟耿如和周湯豪「冷戰」近1周。
事後孟耿如傳訊道歉：「抱歉啊，今天玩遊戲有點過火。」但周湯豪冷回，隔天到片場雙方都沒說話，除了拍戲外就沒互動，孟耿如見他沒要和好的意思，主動打破僵局，收工後約吃飯就沒事了，讓楊銘威都虧：「根本就像一對情侶在吵架嘛。」
因為星二代身分，周湯豪被外界貼上很多標籤，不過他都懶得解釋，已經快2個月沒有停工的他，每天能睡3小時就要偷笑，也不敢去按摩，怕整個人一放鬆就生病，讓粉絲相當心疼。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。