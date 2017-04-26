迎接「夏日精靈」來訪 金門打造迷彩賞鳥隧道
有「夏日精靈」之譽，金門最具特色的夏候鳥栗喉蜂虎，目前已有1000餘隻來到。金門國家公園管理處今年在島上最大營巢地青年農莊設置迷彩偽裝的「賞鳥隧道」，提供觀賞遠來嬌客的友善環境。
這種披著一身亮麗彩衣，吸引中外鳥友前來的候鳥，常可見在開闊田野追逐捕食蝴蝶、蜻蜓等昆蟲。牠們在台灣並沒有分布，但每年4月初夏時候，都會定期陸續抵達金門作客，在當地求偶繁衍下一代，直到9月底10初才回到南洋一帶度冬。
金門國家公園管理處為讓更多遊客一睹栗喉蜂虎的美麗丰采，以及牠們挖洞為巢和合作生殖的有趣生態行為，並減低欣賞過程中可能帶來的環境干擾，今年特於全島陸上最大營巢地青年農莊，設置迷彩偽裝的賞鳥隧道及賞鳥平台，提供賞鳥遊客可以近距離觀察，但也更友善的環境空間。
另外，該處保育課也在全島第2大的營巢地慈湖三角堡，設置360度球型環繞監視系統，未來將可透過網路進行即時影像傳輸，提供民眾「實況」觀賞；同時也計畫在每年6月份栗喉蜂虎繁殖高峰期，與金門當地NGO合作在慈湖三角堡進行保育宣導，讓更多民眾、遊客可以了解栗喉蜂虎的生態習性和繁殖行為，進一步推廣生態旅遊。
金管處自2015年開始，委託台大森林系袁孝維教授針對栗喉蜂虎的遷徙及生殖，進行為期2年的調查，分別在29隻栗喉蜂虎身上放置2種地理記錄器(Pinpoint GPS及geolocator)，藉以獲得其遷徙過程的點位及環境資料，並分析金門地區栗喉蜂虎的遷徙路線與度冬地區。
袁孝維教授研究團隊發現在金門繁殖的栗喉蜂虎族群來自不同的度冬地，主要分布於中南半島西南部至印尼婆羅洲東南部。推測南下遷徙路徑為1.金門-廈門-沿陸地飛至東南亞、2.金門飛至菲律賓再往南飛；北返路徑則為1.東南亞-香港-沿陸飛至廈門、2.菲律賓-東沙-金門。
(中時)
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