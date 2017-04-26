獨家》零收入、不敢出門…黃雨欣怒轟唐少萱：妳毀掉一個馬幼興

黃雨欣始終堅信好友清白。(取自黃雨欣、馬幼興臉書)

黃雨欣與老公劉聰達一路陪伴馬幼興。(本報系資料照)

本土劇男星馬幼興終於被司法還清白，證實遭26歲女星唐少萱惡意誣告性侵，只為了掩飾自己劈腿2男真相。自事情一爆發，始終堅信馬幼興清白的黃雨欣，今（26日）向《中時電子報》怒轟唐少萱可怕，「妳今天事情完全捏造，妳這女生到底在想什麼？妳毀掉一個馬幼興！為了圓謊，卻扯謊去殺了這一個人！」

黃雨欣夫婦馬幼興交情深厚，當時兩人舉辦婚宴，馬幼興還義氣擔綱主持人，對於案情尚未真相大白的那段期間，黃雨欣對馬幼興遭遇相當不捨，「他這段時間不肯出門，會想路人看到我會想什麼？會不會覺得我是性侵犯？馬哥有小孩，他媽媽還在，這對家人真的很傷！」

黃雨欣透露馬幼興原本在大陸談好一個工作，也因為捲入性侵案告吹，這段時間完全沒收入，也不願意出門，很多朋友都怕他想不開、酗酒，直到今年1月收到不起訴書，馬幼興才願意出來跟朋友聚聚。

黃雨欣與老公劉聰達一路以來陪著馬幼興，看著唐少萱許多惡意抹黑，甚至提供假證據給檢方，幸好老天有眼，讓馬幼興救回LINE訊息，讓司法還他一個清白，黃雨欣說：「其實他周遭有很多好朋友，因為都知道事實是什麼，沒關係，我們慢慢來，要讓全世界都知道她說謊。」

馬幼興曾對黃雨欣說過，她在事情爆發的第一時刻，立刻發聲力挺「馬幼興不可能性侵」的宣言「笨笨的」，對此黃雨欣笑稱，因為她知道馬幼興為人，知道他不可能這樣，萬一挺錯了，她的個性絕對會公開道歉。而馬幼興今晚8點也將召開記者會，正式對外說明一切真相。

(中時電子報)