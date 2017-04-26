輔英科大斥資350萬 打造學生基地「同學匯」
少子化挑戰下，各校節衣縮食，輔英科技大學卻斥資350萬，增設專屬學生基地，提供120個座位，讓學生可以在此看風景、玩桌遊、上網、互動討論，校長顧志遠更表示，未來各大樓將廣設以學生為主的友善空間，鼓勵「樂學」概念。
輔英科大首座「學生基地」26日正式揭牌，位於鵬圖人文大樓4樓的「同學匯」約65坪，校方斥資近350萬整建，大片落地玻璃正對校門口「好漢坡」，視野非常遼闊，還有地方讓學生享用輕食、玩桌遊、用筆電上網、看電視。
教務長林清和說，學校將這處學生基地取名為「同學匯」，主要希望匯集學生自學與共學氣氛，窗邊設置自學座，共學區則有小組討論桌和螢幕，桌遊區、沙發區更是讓學生放鬆身心，並安排諮詢證照、職場媒合訊息等服務。
校長顧志遠前年上任後，即啟用教師基地，昨天「學生基地總部」也正式開放，並舉行桌上遊戲比賽，他強調「少子化、大投資」，學校戮力提升學生資源，佳評口耳相傳，招生率才能不降反升。
「同學匯」每天上午9點開放到晚上9點，進修部護理系學生李佳芬說，除吃飯、休息之外，在這裡還可以玩桌遊；高齡及長期照護系學生林子傑則表示，圖書館雖然環境也不錯，但來「同學匯」更能輕鬆和同學聊天、討論，不怕吵到別人。
(中時)
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