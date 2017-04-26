中市府改革「假BRT」 為台中成功爭取捷運藍線
BRT藍線於前市府時期倉促上路，許多設備未完工就急著啟用，加上行駛間無法擁有絕對路權，問題叢生，也被認為是「假BRT」。交通局表示，市長林佳龍上任後積極推動改革BRT，成功轉型為優化公車系統，在既有的格局上全力解決缺失，善用既有資源，並因此成功爭取中央同意將捷運藍線納入前瞻計畫，「假BRT換真捷運」，如此才是對台中有利的長遠規劃。
交通局指出，前市府所規畫的BRT因實質未達標準，已改為優化公車系統提升服務效率。對於既有設備，CL02標土建水環工程先前因有變更設計問題，導致遲遲無法驗收，經市府多次與施工廠商協調，依規完成工程變更設計後立即啟動驗收程序，預計今年中旬完成驗收結算。
機電設備方面，因設備有未驗收就先使用的情形，與施工廠商衍生契約權責爭議，且未能與施工廠商達成共識，造成驗收困難；目前除站台公車動態LED看板已完成部分驗收外，其餘設備尚未完成驗收，市府與廠商合意將本案交付仲裁，後續依仲裁結果辦理。
交通局長王義川指出，自實施優化公車專用道後，已陸續完成欄杆、燈箱、標線、路面、站體外牆及台中火車站前公車候車亭部分驗收，以進行後續改善作業。
原BRT所使用的32部雙節車已完成驗收，因快捷巴士公司解散，經交通局規劃委外辦理經營，今年32輛車已全數完成公開招標作業，並點交給客運業者經營。32輛雙節車委外營運期間，可為市庫增加增加1億9641萬元收入，權利金高於折舊金額，除可挹注市庫，更達成活化雙節車的目標。
梧棲維修機廠方面，則規劃將廠房及車輛維修設備等委託經營管理，藉以帶動周邊經濟發展。優化公車專用道藍色鋪面脫落情形，市府也已向市議會爭取預算，並獲得同意進行路面重新銑鋪。
台中火車站前公車候車亭則配合台中車站廣場計畫，於去年底完成部分驗收，並預計於今年4月底拆除完畢，站體鋼構及玻璃等設備將移置到豐原東站，供市區公車路線63、182、183、185、186、218、220、228、229、232、236、237、238、239及240路等15條路線的候車亭使用。
(中時)
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