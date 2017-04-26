有影》太神了！「前空翻」飛越神捕莫里納得分
美國大聯盟是棒球最高殿堂，除了一堆投打怪物外，還有不可思議的守備美技。今天要介紹的是，本壘的超級攻防戰，把守得分大門口的，就是紅雀金手套鐵捕莫里納(Yadier Molina)，主角則是藍鳥的卡格蘭(Chris Coghlan)。
今天藍鳥迎戰紅雀，7局上，卡格蘭上場代打，選到保送上壘，隊友擊出三壘安打，球從外野回傳到紅雀鐵捕莫里納，此時卡格蘭上演超高級的跑壘技巧，他居然用「鯉魚躍龍門」式的「前空翻」，精準跳過捕手觸殺，落地時左手剛好摸到本壘板。現場主播直呼不可思議，影片也在網路瘋傳。
(中時電子報)
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