梧棲港漁獲銷售區延宕 包商控漁業署拒付尾款

文元營造工務部總經理許育誠帶領20餘家廠商代表，拉白布條抗議。（王文吉攝）

梧棲漁港魚貨直銷中心銷售區延宕3年多，尚未落成啟用，又遭包商拉白布條抗議，控訴漁業署拒付尾款。（王文吉攝）

20餘家廠商代表至梧棲漁港拉白布條抗議。（王文吉攝）

梧棲漁港魚貨直銷中心銷售區已驗收完成，但命運乖舛，尚未啟用又遭逢包商拉布條抗議。（王文吉攝）

攤商因銷售區施工暫時遷移到長亭安置區做生意（王文吉攝）

號稱旗艦級的魚貨直銷中心落漆！漁業署斥資1.64億元興建梧棲漁港魚貨直銷中心銷售區，工程延宕3年多，好不容易才完成驗收，上午又遭包商拉白布條抗議，控訴600多萬元尾款遲不撥付，對此漁業署回應，撥款作業已依規定進行中，並無刻意拖欠工程款。

「無良漁業署！坑殺廠商！儘速結付工程款！」承包該工程的文元營造，上午由工務部總經理許育誠帶領下游20餘家廠商代表，至現場拉白布條抗議，怒喊「我們都要養家、生活，是要逼大家去跳海嗎？」

許育誠不滿表示，施工期間漁業署片面認定延誤驗收，扣罰24萬元，工程去年底驗收合格，時隔5個多月，680多萬元尾款仍遲不撥付；工期原定1年半，耗時4年半，每個廠商背後都有家庭要養，漁業署要賠償利息損失！

對於包商控訴，漁業署企劃組簡任技正黃新達澄清，施工期間因協調攤商搬遷，並遇地下開挖管線遷移及建築管理、都市設計審查修正施工等多項困難，均一一克服，文元營造依契約提出工期展延，故延至105年5月19日完工。

黃新達進一步表示，該工程總經費計1.64億元，每期都依合約時間給付，今年3月已收到包商送來的保固金及切結書等資料，目前署內正進行審核流程，尾款預計2至3個星期左右可以給付，並沒有刻意拖欠工程款情形。

梧棲漁港魚貨直銷中心包括1樓銷售區及2、3樓多功能活動展售區，提供遊客更舒適及衛生安全的魚產品採購及遊憩空間，目前港內正進行整體環境提昇工作，搭配高美濕地及未來海洋生態館，將成為中部海岸旅遊新亮點，吸引國人至台中旅遊，帶動台中經濟發展。

(中時)