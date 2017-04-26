梧棲港漁獲銷售區延宕 包商控漁業署拒付尾款
號稱旗艦級的魚貨直銷中心落漆！漁業署斥資1.64億元興建梧棲漁港魚貨直銷中心銷售區，工程延宕3年多，好不容易才完成驗收，上午又遭包商拉白布條抗議，控訴600多萬元尾款遲不撥付，對此漁業署回應，撥款作業已依規定進行中，並無刻意拖欠工程款。
「無良漁業署！坑殺廠商！儘速結付工程款！」承包該工程的文元營造，上午由工務部總經理許育誠帶領下游20餘家廠商代表，至現場拉白布條抗議，怒喊「我們都要養家、生活，是要逼大家去跳海嗎？」
許育誠不滿表示，施工期間漁業署片面認定延誤驗收，扣罰24萬元，工程去年底驗收合格，時隔5個多月，680多萬元尾款仍遲不撥付；工期原定1年半，耗時4年半，每個廠商背後都有家庭要養，漁業署要賠償利息損失！
對於包商控訴，漁業署企劃組簡任技正黃新達澄清，施工期間因協調攤商搬遷，並遇地下開挖管線遷移及建築管理、都市設計審查修正施工等多項困難，均一一克服，文元營造依契約提出工期展延，故延至105年5月19日完工。
黃新達進一步表示，該工程總經費計1.64億元，每期都依合約時間給付，今年3月已收到包商送來的保固金及切結書等資料，目前署內正進行審核流程，尾款預計2至3個星期左右可以給付，並沒有刻意拖欠工程款情形。
梧棲漁港魚貨直銷中心包括1樓銷售區及2、3樓多功能活動展售區，提供遊客更舒適及衛生安全的魚產品採購及遊憩空間，目前港內正進行整體環境提昇工作，搭配高美濕地及未來海洋生態館，將成為中部海岸旅遊新亮點，吸引國人至台中旅遊，帶動台中經濟發展。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。