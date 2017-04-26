淡水馬偕銅像被放飲料 加拿大代表幽默回應

日前八田與一及蔣公銅像分別遭到惡搞，有網友指出，新北市淡水區有一尊馬偕銅像，雙手上竟然被放了一杯星巴克飲料，吸管還就在他嘴巴處。對此，加拿大駐台代表馬禮安（Mario St-Marie）今向媒體表示，感謝有人因為馬偕博士在台灣的辛勞工作，而給予他一杯好喝的冷飲！

一名網友在臉書社團「爆廢公社」轉po照片稱，馬偕銅像雙手上竟然被放了一杯星巴克飲料，吸管還在他嘴巴處，看起來就像是馬偕正在喝飲料一般，「是誰那麼沒公德心啦」。

對此，馬禮安回應媒體指出，馬偕博士在145年前是開啟加拿大與台灣關係的重要人物；加拿大對於台灣朋友總是把馬偕博士放在心中感到高興，因為馬偕博士在台灣創辦的醫療與教育機構，直到今日仍扮演重要的關鍵角色。

他說，事實上，很多台灣人在馬偕博士創的醫院出生、在馬偕博士辦的學校唸書。

(旺報)