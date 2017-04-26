統促黨聲援年金改革 優勢警力圈圍防堵

中華統一促進黨曾姓副主席於今(26日)上午10時，率眾約70人至立法院前聲援軍公教警消之年金改革訴求。警方為防發生違法脫序行為，部署120名優勢警力進行圈圍防堵，並指示8名訓練有素、身形彪剽的特勤中隊員警，針對數名帶頭的成員展開監控，過程中舉牌3次警告，群眾於11時30分許解散離去，並無發生衝突滋擾情事。

統促黨發起的群眾於10時30分在教育部前聚集，沿中山南路往北遊行至立法院中山南路北側大門前，由該黨李姓成員發表演說表達訴求。

中正一分局派員期前約制及預防性蒐證，並指派特勤中隊監控該黨李姓、邱姓成員以防處渠等發生違法暴力行為，10時40分群眾行經中山南路與濟南路口抵達立法院前，分局以優勢警力將群眾圈圍在立法院大門北側車道口前，李、邱兩人經警力監控約制後，於10時50分離去。分局忠孝東路派出所林所長並依違反集會遊行法，於10時43分、11時10分向該黨曾姓副主席舉牌警告；於11時22分向該黨張姓總裁舉牌警告，張乃於11時24分宣布活動結束，群眾於11時27分全數離去。

中正第一分局強調，警方基於維護憲法保障人民言論自由之立場，兼顧民眾言論自由及社會安全與安寧之均衡維護，均以服務、柔性之方式協助民眾理性和平表達訴求，特此呼籲民眾表達訴求應保持理性，並注意自身安全，以維護憲法及兩公約等保障人民言論自由之權益及維持社會安全與安寧。

(中時)