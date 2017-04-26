「種族主義者」勒龐愛拿女權當擋箭牌

法國極右派國民陣線的尚勒龐（圖右）與女兒瑪琳勒龐（圖左），圖為2002年資料照。（圖/美聯社）

法國總統大選首輪投票剛剛落幕，瑪琳‧勒龐(Marine Le Pen)成功擠進第二輪選舉中，作為法國唯一女性總統候選人，她過去經常在電視媒體曝光時，拿自己的性別大作文章，強調女性身分，反對性別歧視，但是卻有媒體指出，她這麼做是為了粉飾「種族主義者」的形象和立場。

雖然勒龐之前已經宣布將要辭去國民陣線(National Front)主席的身分，以超越黨派的獨立形象參選，但同時也被質疑說，她在言語中暗示辭去黨主席只是一時的選票考量，僅是暫時之舉，為了擺脫過去黨的包袱和負面形象，總歸來說，這只是一項權宜之計，與她的個人形象毫無關聯，她究竟能不能擺脫選民對國民陣線的過去印象，為自己扳回一城，還是選民仍舊對於她是否反對性別歧視、是否支持「種族主義」比較重視，與黨派無關，在在都考驗著法國選民的智慧和眼光，一切有待5月7日見真章。

根據美國《BuzzFeed》新聞網站報導，去年10月勒龐接受一個電視專訪時，刻意把場景安排在一個花園派對上，藉以呈現勒龐女性化的一面，強調她喜歡園藝，平時也會種種花草植物等，介紹勒龐本人休閒的一面，以爭取更多選民的支持。因為勒龐本人需要營造出女性化的一面來軟化「極右派政黨帶給她的負面形象」，諸如反猶太、反LGBT團體、反同婚、反難民、反歐盟等等政治立場，而現在勒龐更一舉將她的黨主席身分卸下，想要以一個沒有包袱的身分參加第二輪選舉，但是選民真的會這麼快就忘記她過去的立場嗎？她脫離了政黨，但是真的修正了她的偏見嗎？

根據陸媒《界面》新聞引述《BuzzFeed》報導稱，勒龐在擔任歐洲議員的10年中，都沒支持防範女性暴力、兩性工資平等以及女性創業等相關議案，勒龐甚至曾經投票反對改善孕婦和新手媽媽的工作環境，以及反對關注網路兩性不平等的提案。凡此種種與她在選舉期間，打出身為「法國的母親」形象牌，真是大相逕庭。

報導稱，她曾經在一支競選廣告中，強調自己的「女性」、「媽媽」和「律師」等多重身分，並且說她希望成為「法國的母親」，因為她曾經兩度離婚，是個單親媽媽，希望藉由廣告擄獲同樣身處困境女性選民的心。

勒龐同時希望走出她父親創立國民陣線的極右派政黨路線，進而宣布脫黨進入第二輪選舉，避免重蹈老勒龐在2002年慘敗的覆轍，因為她非常清楚老勒龐包袱已經阻礙了她的總統之路，她希望從一個「種族主義者之女」搖身一變成為「法國的母親」，但是殊不知她也是一名「種族主義者」，只是一名懂得運用女權主義當作選舉策略的進階版「種族主義者」或是「種族主義者」二代罷了。

(中時電子報)