郝龍斌：國民黨敗選報告都一樣 只是改個日期
國民黨主席候選人郝龍斌今天上午到雲林縣農會與支持者座談，他表示國民黨敗選的報告都一樣，只要改個日期就好，2018選舉穩住陣腳，2020找一個可能會贏的候選人，國民黨才可能重返執政救台灣。
郝龍斌表示，民進黨執政把台灣弄得一蹋糊塗，進口日本核災食品，還要進口美國瘦肉精豬，農民、漁民的生計產生很大問題，在在證明只有國民黨能制衡民進黨。
最近兩次大選，國民黨大敗的原因是與基層疏離，若要再起必須傾聽民心、了解問題，做到讓人有感，全力去做，一次一次越來越多人支持，讓人感覺是有在做事的黨，超過50%的人支持，就能重返執政。
郝龍斌說，選黨主席不是演講比賽，網軍互打選後怎麼團結？所以他要求團隊不准攻擊其他人，他當選黨主席一定能把大家團結起來。
郝龍斌說，當黨主席的人要找路線、方法，不是強制要大家聽你的，領導中心不是用鞏固的，而是要人願意跟著你。
他認為，國民黨敗選的報告都一樣，只要改個日期就好，有很多決議沒落實，例如地方黨部主委直選，立院黨團、地方議會黨團現在與黨中央配合得不好，他認為地方黨部黨工應該由地方領袖共同決議，如此一來才會有戰力、接地氣。
(中時)
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