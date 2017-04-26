2017全球新聞自由排名 台灣進步至第45名亞洲居冠

全球新聞自由度，自由等級最自由到最不自由分別是，白色、黃色、橘色、紅色、黑色。(圖/截自RFS官網)

致力於推動新聞自由的無國界記者組織(Reporters Without Borders)，今天公布了2017年全球新聞自由度的排名，台灣在180個國家中，從去前年的51名進步至45名居亞洲之冠，而亞洲國家中，南韓、日本和香港分別居於63、72、73名。

無國界記者組織是非政府組織，致力於在世界各地觀察言論自由被侵犯的狀況、促進並捍衛言論自由的權力，每年都會公布全球新聞自由的排名來反映各地區的狀況。台灣從去年的51名躍升自第45名，而排名在台灣之前的國家大部分為歐洲國家，前5名分別為，挪威、瑞典、丹麥、芬蘭和荷蘭，這些國家都被分為是「良好狀況」的等級。

至於和台灣一樣被區分在「令人滿意狀況」等級的國家，包括澳洲、西班牙、法國、英國、美國，分別名列第19、29、39、40、43名。「有問題狀況」等級的國家則有南韓、日本和香港等。而「困難狀況」等級的國家包括，菲律賓、印度、泰國、馬來西亞、印度和新加坡等。至於名列「非常嚴重狀況」等級，也是180國中倒數6名的則是北韓、厄利垂亞、土庫曼、敘利亞、中國及越南。

今年的報告顯示新聞記者的工作環境風險增加。(示意圖/shutterstock)

2017年全球新聞自由度的整體報告中顯示，民主國家減少以及政治強人出現，影響力包括美國總統川普(Donald Trump)大力抨擊媒體，以及英國脫歐對媒體的衝擊，都傳遞出反媒體的訊息。另外，報告也顯示出「非常嚴重狀況」的國家越來越多，媒體面臨的風險也是前所未有的高，像是中東及北非的衝突升高，對記者來說仍是最危險的地區。

無國界記者組織每年公布新聞自由度的排名，參考的項目包括媒體多元性、獨立性、記者安全和自由等，是根據一份超過20種語言、共87個問題的問卷調查而來，問題包括該地區對記者和媒體的直接攻擊情況、出版自由的壓力等，調查對象是來自世界各地，包括上百位無國界記者及合作組織的成員，還有相關的研究專家、法學家以及人權活動家等。

(中時電子報)