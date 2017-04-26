林鈺雄退出司改會議 瞿海源：誠心請求留任

司改國是會議第三分組召集人瞿海源。(蕭博文攝)

司改國是會議委員、台大教授林鈺雄昨宣布退出，第三分組召集人瞿海源今在會上呼喚林鈺雄重回委員會，針對林提出的多點質疑，瞿海源也再度表示，國是會議的性質是「諮詢」，但定位根本不是問題，絕對不會做非法的事，議題也不會超載，96個議案將會全部討論完畢。

瞿海源希望林鈺雄不要退出國是會議，繼續貢獻所學，也透露林鈺雄今日曾傳訊給其他委員，表示只是不參加今日的會議，並非全面退出。

台北地檢署檢察官林達則表示，今日討論檢察官定位重要議案，林鈺雄教授正是國內檢察官論的真正權威，不能出席討論，令人覺得相當可惜。

針對國是會議定位爭議，瞿海源會後表示，1990年國是會議是成功典範，1999年的全國司改會議雖不盡理想，但部分決議也已執行，當時無人爭論定位問題。瞿認為，定位根本不是問題，總統有心舉行國是會議，「不是假的！不是演戲！都要執行！」

瞿海源也表示，國是會議不是放天燈、不是開玩笑，總統府必須責陳各院部規劃、處理、推動，經過合法程序、在既有體制內逐步推動，總統有決心採納國是會議意見，但總統也不敢僭越立法權，不可能做非法的事情，「請林委員與各界不要再質疑國是會議的定位，不要再唱衰國是會議。」

至於林鈺雄質疑議題超載，瞿海源解釋，不是每個委員就每個議案都想發言，但想發言的委員絕對有充分的時間，頂多加開一次會議，就可以討論完所有議題，議題雖吃緊但沒有超載。

外界也質疑為何司改國是會議不討論死刑與食安問題，瞿海源說，食安不純粹是法律問題，國是會議的目的是討論司法制度與組織改革，而非特定法律的修訂，事實上有委員提案討論死刑但未獲通過。

瞿海源還說，「大家忘了我是廢死聯盟的理事長嗎？怎麼會不希望討論死刑問題呢？」

(中時)