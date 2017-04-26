3年前火葬急喊卡 韓歌手死因出爐醫院賠4千萬

申海哲3年前做了「腸狹窄症手術」過世，動刀的姜姓前院長被認定有醫療疏失，判賠近台幣4千萬。（圖／翻攝自《OSEN》韓網）

在韓國歌壇被稱為「魔王」的歌手申海哲2年前做了「腸狹窄症手術」，卻因腹痛再入院，隨後他因心臟驟停住進加護病房，6天後宣告不治，火葬儀式前家人緊急宣布取消，並揚言再度送驗遺體查明主因，近日法院判決出爐，認定當時對申海哲執行手術的姜姓前院長有醫療疏失，判賠病患家屬15.8億韓元（約4千2百萬台幣）。

申海哲2014年10月中到首爾天空醫院做了「腸狹窄症手術」，之後因術後適應不良多次掛急診，同月27日因「缺氧虛血性腦損傷」逝世，月底家人為他舉行告別式時，許多圈內好友，如PSY、徐太志夫妻、Epik High成員Tablo、尹忠信等人都含淚出席，然在執行火葬儀式的前一刻，家人緊急宣布取消，並決定重啟驗屍程序，以查明申海哲真正死因。

2015年3月警方認定天空醫院在執行手術時有重大失誤，還原姜姓前院長在動手術前未取得病患與家屬同意，便私自進行「胃部縮小手術」，之後也未依規定檢查病患病況，導致申海哲小腸出現穿孔現象，引發腹膜炎、敗血症等，最後不幸過世。

官司纏訟近3年後，昨(25日)首爾中央地方法院在民事部分，判姜姓前院長需支付15.8億韓元賠償金，刑事一審方面，法院則因業務過失致死罪，共判處姜姓前院長有期徒刑2年，緩刑10月。

(中時電子報)