台南國小教師甄選加重英語能力計分 遭教團質疑

台南致力推動第二官方語言，台南市教育局擬自今年度起，針對國小、幼兒園介聘甄選，在初試和複試（包括口試、試教）針對英語能力加重計分，包括音樂、體育、美術老師也需透過英語試教，這項重大變革是台南首創，台南市教育產業工會提出質疑，「國小教師甄選到底是考領域專長還是英語教師？」呼籲教育局刪除這部分規定，讓教甄回歸教育專業。

台南市教育局20日甫召開「台南市106學年度國民小學暨幼兒園教師聯合介聘甄選分發小組」第一次會議，討論今年度教師甄選簡章草案，國小甄選有重大變革，台南市是全國首創要求針對英語能力加重計分，引起部分校長不滿、教育產業工會也表達反彈立場。

台南市教育產業工會指出，教育局擬針對英語能力加重計分的簡章草案，筆試部分，除「英語教師」外，其他類別教師之語文科目加考英文20題；口試部分，去年度英文1題，今年增加為英文2題，通過英文檢定可額外加分。

而且，去年度只有針對英檢中級加5分，今年擴大為通過初級加3分、中級加5分、中高級加7分、高級以上加10分。在試教部分，音樂、體育及美術教師，在15分鐘的試教時間內，除中文試教外，尚須進行5分鐘的英文試教。

台南市教育產工會理事長侯俊良說，教師甄選是何等大事，注重英語師資的英語文能力，工會予以肯定，但是對於藝能科及體育科來說，最重要的是教師在該領域的教學及專業能力，而非一味以英語能力掛帥。

再者，教師甄選錄取率極低，差個1、2分，常是差了幾10個名次，而辦法中不但對英檢通過額外加分，還在筆試、口試、試教這3關，皆加入英語試題或考驗，且列入成績計算，讓人憂心，在競爭激烈的情況之下，屆時許多優秀的領域教師，會因為英語吃虧，而成遺珠，這將是莘莘學子的損失。

教育產業工會也提出4點呼籲：

1、 將簡章中的【壹、依據】第2點：配合本市推動英語為第二官方語言，甄選具英語能力之教師，以深耕並生活化英語之使用等文字，全數刪除，讓教甄回歸教育專業。

2、 維持去年度通過英語檢定中級加5分，其餘等級加分全數刪除。

3、 口試維持去年度英語1題，勿再增加英語題數。

4、 音樂、體育及美術教師甄選，接納考生自由將英語適時融入教學情境，刪除英文試教，避免破壞試教流暢性。

(中時)