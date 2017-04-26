馬英九俐落大採買 陳樹菊：一看就知會做菜
前總統馬英九今(26)日抽空到台東中央市場，主要是來拜訪菜販陳樹菊，兩人一見面開心相擁，陳樹菊誇馬「現在卡少年喔」，馬隨後在攤位大肆採購，陳樹菊說，看配菜就知道馬總統很會做菜。
馬英九與陳樹菊已見過幾次面，之前也親訪她的攤位，所以此次見面就像見到老朋友一樣開心相擁，陳樹菊端詳馬英九的臉龐稱讚「現在卡少年喔」。馬英九說要買菜幫東河鄉都蘭書屋小朋友加菜，陳樹菊要他自己挑。
茭白筍、白菜、黃瓜、袖珍菇，芹菜和蔥…馬英九挑了一堆，最後又將他最愛的番茄掃空，現場還挑了竹荀，準備帶回去給美青姐。陳樹菊開心地問馬英九：「總統你很會做菜喔，看你配菜就知道」；馬英九說，平常會做些小菜。
馬英九隨後送陳樹菊人參，關心陳樹菊身體健康，陳樹菊回應隨緣就好。馬英九說，樹菊阿嬤的氣色變好也較白，也感謝她的善行讓全世界都看到台灣。陳樹菊則回送新鮮的玉荷包荔枝，讓馬英九好感動！
在陳樹菊攤位採買時，熱情的攤商和民眾跑來跟他握手，就在離開中央市場前，一位來台依親的78歲婦人更上前擁抱馬英九，當場落淚說：「能親眼看到馬英九，我太高興了」。
(中時電子報)
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