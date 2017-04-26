《小太陽的願望》女星 驚爆遭強姦

艾碧貝絲琳先前自爆自己遭強暴。（圖／達志影像）

童星出身的女星艾碧貝絲琳（Abigail Breslin），過去曾因演出《小太陽的願望》走紅，可她日前卻在網上透露自己曾經遭到強姦，只是因礙於許多因素最終沒有報警。

艾碧日前在社交網站上透露自己過去曾經遭到強姦，但第一時間她拒絕承認，全因不想視自己是受害者，因此決定當作什麼事都沒發生。不過第二個主要原因是她與施暴者是戀愛關係，艾碧就透露不願報警的原因，就是怕沒人相信自己、另一方面也擔心親友擔心。

也因如此，艾碧說自己患上創傷後遺症，透露有時回憶湧上心頭，或是被觸摸到自己都會受驚，儘管病情已經好轉，但只要一回想到還是難免難過受怕。

(中時電子報)