雲林台西工業區若全採太陽能　電量可比核電廠

雲林縣日照時間長適合太陽能發電。（周麗蘭翻攝）

雲林縣政府推動綠能、農業雙首都，計畫將雲林離島工業區台西區作為綠能專區，目前本區多為養殖使用，為推動綠能專區發電，雲林縣政府正進行台西綠能專區地主徵詢意見與調查。

縣府表示，台西工業區1163公頃有三成國有地、七成民地，解編改為綠能專區，當務之急就是進行地主意願調查，若全區納入，約可發電1.1GW相當於1座核電廠的發電量。

雲林縣政府將於明天（27日）下午兩點到六點，在台西國小大禮堂委託國立虎尾科技大學辦理地主意願調查說明會及調查工作，作為後續綠能專區規劃開發之重要參考資訊。

縣府表示，這次說明會除宣達縣府計畫，還將進行綜合討論，和地主意願調查問卷填寫，希望對台西鄉創造更多商機，促進地方繁榮

(中時)