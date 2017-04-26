雲林台西工業區若全採太陽能 電量可比核電廠
雲林縣政府推動綠能、農業雙首都，計畫將雲林離島工業區台西區作為綠能專區，目前本區多為養殖使用，為推動綠能專區發電，雲林縣政府正進行台西綠能專區地主徵詢意見與調查。
縣府表示，台西工業區1163公頃有三成國有地、七成民地，解編改為綠能專區，當務之急就是進行地主意願調查，若全區納入，約可發電1.1GW相當於1座核電廠的發電量。
雲林縣政府將於明天（27日）下午兩點到六點，在台西國小大禮堂委託國立虎尾科技大學辦理地主意願調查說明會及調查工作，作為後續綠能專區規劃開發之重要參考資訊。
縣府表示，這次說明會除宣達縣府計畫，還將進行綜合討論，和地主意願調查問卷填寫，希望對台西鄉創造更多商機，促進地方繁榮
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。