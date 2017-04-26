張大嘴吃冰淇淋 浪花鯛魚燒好吸睛
前民視記者顧德川在日本旅行時受到啟發，憑著「讓台灣人吃到道地鯛魚燒」的想法，3年前在桃園站前商圈開設浪花鯛魚燒，以日本專利的電熱鯛魚燒機和多項口味征服大眾，店面搬遷到 ATT筷食尚後今天正式開幕，桃園市長鄭文燦也到場祝賀。
顧德川說，當年在日本自助旅行時，看到不少民眾為了買剛出爐的鯛魚燒排隊，「如果不必花昂貴的機票錢就能吃到該有多好」，浪花鯛魚燒開設至今滿3年，今搬遷到隔壁棟ATT筷食尚後正式開幕，不但由知名書法家黃伯思提字設計新Logo，店內陳設也仿造日本京都小舖。
顧德川說，店內的鯛魚燒機是從日本原裝飄洋抵台，烘烤出來的鯛魚燒，從魚頭、魚鱗到魚尾都很立體而生動，經過改良的麵糊外酥內軟，調配獨家研發的香甜花生、酥脆OREO 等內餡，還有白鯛、可頌鯛，和張嘴裝冰淇淋的鯛魚燒冰淇淋，選項多元。
浪花鯛魚燒也與日本同步流行提供軟Q麻糬白鯛，而自拍必備的抹茶霜淇淋鯛魚燒，上面還有起士口味的小魚餅乾；市面上難得一見、香酥有嚼勁的可頌鯛魚燒，造型就像是魚拓，造型特殊，特別受到學生族群喜愛。
日前才被撞斷肋骨的桃園市長鄭文燦，也與桃園市議會議長邱奕勝等人一同前往祝賀，並聯手製作花生口味的鯛魚燒，象徵「好事會發生」，鄭文燦笑說，浪花鯛魚燒以在地商店加入Lamigo Monkeys應猿店，以實際行動「支持桃園‧支持桃猿」，也歡迎球迷蒞臨浪花鯛魚燒。
(中時)
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