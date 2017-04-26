陸大規模毀滅武器 不只自製航母？

中國大陸第一艘自製航母在今日上午舉行下水儀式。（圖／美聯社）

中國大陸第一艘自製航母在今日上午舉行下水儀式，成為媒體注目的焦點。不過外媒認為，這不是中國手上唯一的大規模毀滅性武器。能避免偷窺、同時能建造4艘潛艦的工廠，引發外界揣測。

據美國《大眾機械》24日報導，中國正在建世界最大的潛艦工廠，約43萬平方英尺（約3.99萬平方公尺）。這間工廠除了能讓建造中的潛艦免於被間諜衛星偷窺，還能同時建造4艘潛艦。據說這裡將是中國開始建造最新攻擊型潛艦──095型潛艦的地方。

不過報導也指，這不表示中國在潛艦建造上比美國具有優勢，即使中國每年能建造出比美國更多的潛艦，質量上也不可能超越。095型比80年代後期所建第二批次「洛杉磯級核動力攻擊潛艦」更為安靜，這意味了中國潛艇靜音技術落後美國30年。美國現代潛艦「海狼級核動力攻擊潛艦」、「維吉尼亞級核能攻擊潛艦」以25節速度航行時，仍比停靠在馬頭的「洛杉磯級」安靜。

中國《解放軍報》24日以〈「東風快遞」借上「融合東風」〉為題報導，中國解放軍火箭軍某旅為了避免遇上壅塞路段，利用旅聯勤「三情」數據庫車輛動態監控系統，讓部隊能準時抵達陣地。不過比起監控系統，裝備中的導彈更引人注意。

據《環球網》報導，那是一枚新型戰術彈道導彈，該旅還裝備了「東風-21」系列彈道導彈，有分析認為可能還裝備了「東風-21D」反艦彈道導彈，射程可到1500公里以上，藉由衛星探測大型水面目標，專門對付美國的航空母艦，外界盛傳為「航母殺手」。

據報導，中國上世紀引進的「日炙重型超音速反艦導彈」，可謂是中國擁有的第一代航母殺手，號稱是為美國航空母艦量身訂做的殺手級武器。不過隨著時代過去，裝備已經落後，中國開始利用自己的技術進行升級改造。

(中時電子報)