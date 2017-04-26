海邊大秀「粉紅色」 孫芸芸沙灘辣照逆天了！
微風廣場老闆娘孫芸芸，1999年嫁給三僑實業家的公子廖鎮漢，給夫家生了一對兒女，湊了個「好」字，而今年38歲的她，向來注重打扮，穿著入時，堪稱台灣社交界第一名媛，外型相當亮眼，是許多女性心目中的「時尚女神」，她也常在社群網站跟大家分享自己的穿搭與生活，近來孫芸芸給自己放了個假，跟朋友到海島國家出遊，昨天曬出海灘辣照，美哭一票粉絲。
作風帶了點歐美灑脫氣息的孫芸芸，平時相當喜歡戶外活動，她趁著度假到海邊玩耍，除了必備的時尚太陽眼鏡潮到出水外，身上的泳裝更是吸睛，只見微風廣場老闆娘穿上少女味十足的嫩粉紅色泳裝，微露事業線與性感美背，加上纖細的身材與健康黝黑的絲滑膚質，整個人散發青春光芒，被讚凍齡有方，根本「逆生長」，讓人既羨慕又忌妒。
(中時電子報)
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