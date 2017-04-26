北韓建軍節無核試挑釁 南韓統一部：明智抉擇

4月25日建軍節，北韓舉行史上最大規模砲擊演習。圖為2016年12月21日，北韓火箭炮兵連射擊比賽。 （新華社／朝中社）

韓聯社26日報導，對於北韓建軍節當天（25日）沒有發起核試挑釁，南韓統一部發言人李德行26日在例行記者會上表示，北韓作出了明智的決定。

此前有觀測認爲，北韓原可能在建軍節前後實施射彈及核子試驗等武力挑釁，但北韓25日只舉行了大規模火力演習。分析認爲，北韓或以此次火力演習替代射彈及核子試驗等高強度挑釁。美中等國際社會日前不斷向北韓釋放反對新一輪挑釁的信號可能發揮了作用。

至於北韓25日舉行的大規模火力演習，李德行評價稱，該演習目的一方面是爲了向世人炫耀其軍事能力，另一方面是爲了凝聚內部力量。

(旺報)