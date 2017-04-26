東協領袖會議聲明草案將關切南海問題

共同社26日報導，東協（ASEAN）29日將在菲律賓首都馬尼拉舉行領袖會議，由菲律賓擬定的《主席聲明》草案內容。考慮到填海造島等中國在南海建設軍事基地之舉，草案中明確寫出多位領袖均表示「嚴重關切」，但並未直接點名中國大陸。

2016年9月在寮國舉行的領袖會議主席聲明中稱，（作為東協）表示嚴重關切，但共同社拿到的此次聲明草案中並無這一內容。

(旺報)