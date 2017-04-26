小費該給多少、怎麼給？各國規則大不同！

小費要怎麼給？給多少？各國規則大不同，旅遊前要做足功課，以免產生文化糾紛。(shutterstock提供)

台灣、日本、大陸，通常已將服務費納入帳單裡，是不須另給小費的國家，但歐美國家不同，許多職業的底薪不高，多是靠「小費」過活。究竟出國在外，小費該怎麼給、給多少，才不會產生文化衝突？旅遊搜尋網站《Skysacnner》整理各國小費注意事項，一起來看看吧！

●什麼時候給小費？怎麼給？

1.餐廳

可視服務人員態度決定金額多寡，小費可在結帳後夾於帳本內，或直接留在桌上。

2.旅館

旅館人員幫忙提行李時，可親自遞交約1-2美金的小費，而對於很難見到的房務清潔人員，可將2-3美金的小費放在枕頭上。

3.計程車

在歐美國家，通常多是以不用找零的方式給司機小費。

4.外送服務

叫外送服務，記得給外送員小費，金額通常是總金額的10-20％。

●各國小費金額標準

1.美國、加拿大

一般餐廳用餐，通常給總金額10-15%的小費；高級一點的餐廳則是給15-20%。去酒吧喝酒，基本上要給調酒師1-2美金的小費，計程車則是總車資的15%。

2.德國、法國

德、法兩國的小費標準，比北美地區來得低一些，普遍落在10%左右。

3.捷克、奧地利

捷克、奧地利的小費標準又比德、法更低，給服務生小費通常為總金額的5-10%。

4.英國

在英國用餐消費，部分餐廳會直接在帳單加上服務費，若沒有加上，可以給10%的小費。

5.西班牙、葡萄牙

西班牙的小費通常為總金額的5%，葡萄牙高一些，小費會給到10％。

6.義大利

基本上，在義大利小費可給、可不給，但大部分旅客還是會給5-10%的小費。

●不用給小費的國家

亞洲地區（如：台灣），較少有給小費的習慣，澳洲、紐西蘭、日本、韓國、中國、新加坡都是不用給小費的例子，一方面是沒有小費的文化；另一方面是就算要收取，也早以「服務費」的名目加在帳單裡。

(中時電子報)