小費該給多少、怎麼給？各國規則大不同！
台灣、日本、大陸，通常已將服務費納入帳單裡，是不須另給小費的國家，但歐美國家不同，許多職業的底薪不高，多是靠「小費」過活。究竟出國在外，小費該怎麼給、給多少，才不會產生文化衝突？旅遊搜尋網站《Skysacnner》整理各國小費注意事項，一起來看看吧！
●什麼時候給小費？怎麼給？
1.餐廳
可視服務人員態度決定金額多寡，小費可在結帳後夾於帳本內，或直接留在桌上。
2.旅館
旅館人員幫忙提行李時，可親自遞交約1-2美金的小費，而對於很難見到的房務清潔人員，可將2-3美金的小費放在枕頭上。
3.計程車
在歐美國家，通常多是以不用找零的方式給司機小費。
4.外送服務
叫外送服務，記得給外送員小費，金額通常是總金額的10-20％。
●各國小費金額標準
1.美國、加拿大
一般餐廳用餐，通常給總金額10-15%的小費；高級一點的餐廳則是給15-20%。去酒吧喝酒，基本上要給調酒師1-2美金的小費，計程車則是總車資的15%。
2.德國、法國
德、法兩國的小費標準，比北美地區來得低一些，普遍落在10%左右。
3.捷克、奧地利
捷克、奧地利的小費標準又比德、法更低，給服務生小費通常為總金額的5-10%。
4.英國
在英國用餐消費，部分餐廳會直接在帳單加上服務費，若沒有加上，可以給10%的小費。
5.西班牙、葡萄牙
西班牙的小費通常為總金額的5%，葡萄牙高一些，小費會給到10％。
6.義大利
基本上，在義大利小費可給、可不給，但大部分旅客還是會給5-10%的小費。
●不用給小費的國家
亞洲地區（如：台灣），較少有給小費的習慣，澳洲、紐西蘭、日本、韓國、中國、新加坡都是不用給小費的例子，一方面是沒有小費的文化；另一方面是就算要收取，也早以「服務費」的名目加在帳單裡。
(中時電子報)
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