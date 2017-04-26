手作小籠包、尋找台灣黑熊 西班牙型男熱血探路玩台灣
怎麼玩台灣最經典又最熱血？台北世大運即將在今年8月登場，是台灣首次辦理規模最大的運動賽會，也是推廣台灣國際觀光的最佳時機，而台北觀傳局今(26)日邀請來自澳洲和西班牙的外國旅客體驗台北經典一日遊，搭乘雙層觀光巴士、走訪台北101觀景台、以及挑戰手作小籠包，由小籠包師傅現場教學，看似簡單的19摺包法，讓外國旅客大嘆「好困難」。
台北觀傳局針對2017台北世大運城市觀光特別規劃「Jump in for Taipei」導覽遊程，結合全台各地美食饗宴(Delicacy)、文化創新(Design)、復古懷舊(Nostalgia)、自然風景(Nature)、人文藝術(Art)，除了推出12條為世大運貴賓招待遊程，另有25條付費世大運城市觀光導覽遊程，精選出適合年輕人的旅遊體驗行程。
世大運城市觀光路線延續運動賽會的青春活力精神，包含泛舟、古道、道地美食之旅以及各類文化體驗活動，可手作小籠包、紅龜粿、芋頭冰、三星蔥餅等DIY體驗；甚至有山林及海底生態深度導覽如前往花蓮參加原住民豐年祭，並走入玉山國家公園尋找台灣國寶黑熊的足跡，提供國內外遊客在地玩台灣。
美食往往是遊客最能認識在地文化的第一步，而今日世大運城市觀光踩線活動邀請澳洲和西班牙的外國旅客體驗台北經典一日遊，除了乘坐雙層觀光巴士、走訪台北101觀景台，也讓外國旅客體驗手作樂趣，挑戰如何自製台灣排隊人氣美食小籠包，自己的小籠包自己做。
多次來台觀光的西班牙舞者Krishna Arforem最愛吃台灣炒飯，這回首次手作小籠包，讓他不禁大嘆「好困難」，跟著一旁師傅的一對一指導包完整籠小籠包；他形容，台北是個融合新舊文化的城市，更是個不用擔心餓著肚子的城市，24小時都有東西吃。澳洲旅遊體驗客Nathan Ray則說，有別於澳洲，台北交通便利，能快速從市區到郊區，如象山就是他特別推薦的景點。
(中時電子報)
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