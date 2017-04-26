8大戶欠2億稅　桃議員批地稅局「柿子挑軟的吃」

市議員謝彰文（右）認為地稅局柿子挑軟的吃，跟欠稅大戶都要不到錢。（葉臻攝）

桃園市地方稅務局今天上午在議會進行工作報告，市議員質疑地稅局對於欠稅大戶不夠積極，鉅額欠稅大戶共有8件 ，抱括個人7件和營利事業1件，合計欠稅1億9260萬元，至106年2月底止，計徵起309萬7008元，徵起率僅有1.6%。

市議員謝彰文痛批地稅局柿子挑軟的吃，對於老百姓每年都定期發出補繳稅單，要求納稅人在一定期限內補繳稅款，否則要進一步處罰，一般小老百姓欠稅金額數千元、數萬元，稅務局的作法毫不手軟，但對於積欠上億元的欠稅大戶卻顯得寬容，桃園市地價稅漲幅排名6都第2，已經讓老百姓過得很吃力，卻又在徵稅上不公，讓人無法茍同。

市議員黃婉如則認為地稅局做法不夠積極，應依法管收遏止欠稅惡行，市議員萬美玲則質疑地方稅務局向欠稅大戶追稅的做法「太消極」，應有更積極的作為。

局長林延文則解釋，欠稅大戶已從13件減少至8件，大都是早期留下來的，已針對欠稅大戶定期清查財產、存款、所得等，並與桃園分署合作執行，只要欠稅累計金額達150萬元就列入追查對象，會持續向他們討稅。

(中時)