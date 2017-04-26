8大戶欠2億稅 桃議員批地稅局：柿子挑軟的吃
桃園市地方稅務局今天上午在議會進行工作報告，市議員質疑地稅局對於欠稅大戶不夠積極，鉅額欠稅大戶共有8件 ，抱括個人7件和營利事業1件，合計欠稅1億9260萬元，至106年2月底止，計徵起309萬7008元，徵起率僅有1.6%。
市議員謝彰文痛批地稅局柿子挑軟的吃，對於老百姓每年都定期發出補繳稅單，要求納稅人在一定期限內補繳稅款，否則要進一步處罰，一般小老百姓欠稅金額數千元、數萬元，稅務局的作法毫不手軟，但對於積欠上億元的欠稅大戶卻顯得寬容，桃園市地價稅漲幅排名6都第2，已經讓老百姓過得很吃力，卻又在徵稅上不公，讓人無法茍同。
市議員黃婉如則認為地稅局做法不夠積極，應依法管收遏止欠稅惡行，市議員萬美玲則質疑地方稅務局向欠稅大戶追稅的做法「太消極」，應有更積極的作為。
局長林延文則解釋，欠稅大戶已從13件減少至8件，大都是早期留下來的，已針對欠稅大戶定期清查財產、存款、所得等，並與桃園分署合作執行，只要欠稅累計金額達150萬元就列入追查對象，會持續向他們討稅。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。