高木京介因簽賭禁賽一年 相隔一年半3軍登板
日職讀賣巨人隊投手高木京介在2016年涉及職棒簽賭，當時被日職禁賽一年，並罰款500萬日圓，今年3月高木京介服滿一年，重回日職成為巨人育成選手，今在3軍出賽，相隔一年半站上投手丘，中繼1局無失分，最快球速143公里。
高木京介2011年以選秀第4指名加盟巨人，2012年開始在一軍出賽，到2015年期間，連續139場出賽，拿下6勝0負，21次中繼成功，至今未嘗敗績，創下日職紀錄。
不過去年球季初，高木京介遭到調查，確認他有簽賭，並禁賽一年，還有罰款500萬日圓，當時巨人球隊也與他解約，不過今年服滿一年，高木京介盼能回到日職中，巨人重新與他簽下育成約。
今高木京介在巨人3軍與獨立聯盟球隊BC武藏交手中中繼登板，共投16球，中繼1局，最快球速來到143公里，沒有被擊出任何安打。
(中時電子報)
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