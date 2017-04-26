建中生冒名受訪 學校發聲明道歉

建中學生冒名頂替考上台大醫學系的同學接受媒體訪問，校方下午發聲明道歉。

建中表示，24日台大公告106學年度個人申請錄取榜單，學校循往例召開放榜記者會，並邀請成績表現優異的學生接受記者採訪。其中一位獲錄取的趙同學沒有意願接受採訪，在幾位同學起鬨下，出於好玩而由班上的周同學穿著趙同學的制服赴記者會場地集合。現場行政同仁見集合學生制服上的姓名與所持名冊一致，便開始進行記者會。

校方表示，學生承認當下思慮不周，沒有想到這樣的行為會對記者、學校乃至於社會有諸多負面的影響，兩位當事同學及其他起鬨學生皆深感懊悔，同時周同學並願再次張貼於社群網站，還原事情始末、反省與檢討自身行為。

建中表示，針對此次事件，向新聞媒體及社會大眾致歉；其次，在召開記者會前置作業未清楚查明學生身分，學校亦難辭其咎，將檢討未來相關行政作業流程；對於學生不當行為部分，校內除依輔導及管教程序處理外，今後將加強學生相關待人接物、價值觀與品格教育。

(中時)