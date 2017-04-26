農業博覽會腳踏車巡邏隊 女警成「嬌」點

為服務桃園農業博覽會遊客，楊梅警方成立農業博覽會腳踏車巡邏隊。(賴佑維翻攝)

為服務桃園農業博覽會遊客，楊梅警方成立農業博覽會腳踏車巡邏隊。(賴佑維翻攝)

桃園市政府舉辦「桃園農業博覽會」，楊梅警分局為服務會場行人徒步區，也迅速處理突發事件，購置6部單車供員警巡邏使用及服務遊客。

警方表示，農業博覽會腳踏車巡邏隊，由楊梅分局女警汪心閔、陳彥婷，簡睿雅，商竹君4人組成。因員警外型亮眼，也吸引遊客與女警合照。警方呼籲，農博期間遊客眾多，易有宵小覬覦竊取財物及發生迷童案件，請遊客務必將汽、機車上鎖，並保管隨身財務、注意兒童安全。若發生狀況也可撥打110或向執勤人員報案

(中時)