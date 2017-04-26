77歲古董雙引擎螺旋槳飛機 翱翔台北上空

已77歲的百年靈道格拉斯DC-3雙引擎螺旋槳飛機26日在眾多航空發燒友面前正式亮相。（陳怡誠攝）

已77歲的DC-3雙引擎螺旋槳飛機26日正式亮相，加足馬力衝向天空。（陳怡誠攝）

已77歲的DC-3雙引擎螺旋槳飛機26日正式亮相，經歷近40分鐘飛行，平穩滑降松山機場。（陳怡誠攝）

已77歲的DC-3雙引擎螺旋槳飛機26日正式亮相，經歷近40分鐘飛行，平穩滑降松山機場。（陳怡誠攝）

已77歲的DC-3雙引擎螺旋槳飛機26日正式亮相，經歷近40分鐘飛行，平穩滑降松山機場。（陳怡誠攝）

已77歲的百年靈道格拉斯DC-3雙引擎螺旋槳飛機26日正式亮相，總價2億元的Navitimer Breitling DC-3限量錶也在記者會上亮相，待3位飛行組員完成巡迴壯舉，限量錶才會開始出貨發售，每一只錶將附有機長的簽名證書，記者會後14名媒體登機體驗。

(中時)