LINE群組開黃腔要網美當慰安婦 莽男道歉賠錢獲撤告
在LINE開黃腔可別太過分！鄭姓男子在僅有43名成員的LINE群組中開黃腔，還在討論暱稱「鱷魚妹」的群組美女成員時，不當表示「叫鱷魚妹來這當慰安婦好了」，遭到該名網路美女提告，最後在道歉賠償後才獲撤告。
據了解，這名鱷魚妹長髮披肩看來相當有氣質，由於常在臉書分享飼養鱷魚、蜥蜴等爬蟲類動物經驗，個人臉書上更把和鱷魚擁抱照片作為主照，而被暱稱為「鱷魚妹」，她的臉書粉絲團也吸引近萬名粉絲，相當具有人氣。
檢方調查，這名34歲的鄭姓男子，和鱷魚妹等其他喜愛爬蟲類的朋友組成了討論如何飼養寵物的LINE群組，由於LINE群組的討論內容有時歪樓變調，有些成員也對鱷魚妹的倩影著迷不已而出現不當發言，鄭男於去年12月11日在群組中貼出「叫鱷魚妹來這當慰安婦好了」的不當文字，遭到鱷魚妹提起妨害名譽告訴。
檢方調查後鄭男坦承發言不當，也願意賠償和解，雙方最終以在群組內公開道歉、賠償和解金達成和解，鱷魚妹也撤回告訴，新北地檢署也將鄭男處分不起訴。
(中時)
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