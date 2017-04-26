LINE群組開黃腔要網美當慰安婦 莽男道歉賠錢獲撤告

長髮披肩、飼養鱷魚及蜥蜴等爬蟲類動物當寵物的網路高人氣美女「鱷魚妹」，在LINE群組挨鄭男黃腔而捍衛提告。（引自鱷魚妹臉書)

在LINE開黃腔可別太過分！鄭姓男子在僅有43名成員的LINE群組中開黃腔，還在討論暱稱「鱷魚妹」的群組美女成員時，不當表示「叫鱷魚妹來這當慰安婦好了」，遭到該名網路美女提告，最後在道歉賠償後才獲撤告。

據了解，這名鱷魚妹長髮披肩看來相當有氣質，由於常在臉書分享飼養鱷魚、蜥蜴等爬蟲類動物經驗，個人臉書上更把和鱷魚擁抱照片作為主照，而被暱稱為「鱷魚妹」，她的臉書粉絲團也吸引近萬名粉絲，相當具有人氣。

檢方調查，這名34歲的鄭姓男子，和鱷魚妹等其他喜愛爬蟲類的朋友組成了討論如何飼養寵物的LINE群組，由於LINE群組的討論內容有時歪樓變調，有些成員也對鱷魚妹的倩影著迷不已而出現不當發言，鄭男於去年12月11日在群組中貼出「叫鱷魚妹來這當慰安婦好了」的不當文字，遭到鱷魚妹提起妨害名譽告訴。

檢方調查後鄭男坦承發言不當，也願意賠償和解，雙方最終以在群組內公開道歉、賠償和解金達成和解，鱷魚妹也撤回告訴，新北地檢署也將鄭男處分不起訴。

(中時)