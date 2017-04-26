行駛間引擎冒煙 國道3號火燒車意外

國道3號行經桃園市大溪區63.8公里南下路段，26日下午發生火燒車意外，所幸無人員傷亡。(賴佑維翻攝)

國道3號行經桃園市大溪區63.8公里南下路段，26日下午發生火燒車意外，所幸無人員傷亡。(賴佑維翻攝)

國道3號行經桃園市大溪區63.8公里南下路段，26日下午發生火燒車意外，所幸未有人員傷亡。桃園市消防局圳頂分隊13時55分接獲報案，出動前往救援，趕緊撲滅火勢。51歲儲姓駕駛表示，行駛中發現引擎冒煙，趕緊將停在路肩，車輛停沒多久就燒了起來。

國道警察第6大隊呼籲，駕駛行駛前應注意車輛狀況，若發生問題盡速行駛至路肩，並撥打110報案，警方會告知處理程序，並盡速到場。

(中時)