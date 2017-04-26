吳澧培苦尋林義雄 卻誤入徐世榮抗議場子

吳澧培聲援林義雄為公投法補正靜坐。(曾意蘋攝)

總統府資政吳澧培下午到民進黨部前尋找靜坐的前黨主席林義雄，因為林義雄發起的公投法補正修法靜坐行動，今天上午在民進黨部前展開。

由於吳澧培「誤入」也正在民進黨部前抗議的政大教授徐世榮場子，苦尋不著林義雄，因此向媒體打聽林義雄下落。

經媒體告知，林義雄發起的靜坐場子在對面，但是林義雄今天並沒有來，但是吳澧培還是隨即往靜坐區，和靜坐的人致意後，也一起坐進靜坐區靜坐10分鐘後離去。

(中時)