2017臺南藝術節 台灣第一苦旦廖瓊枝經典再現
今年母親節，陪阿嬤、媽媽到歸仁文化中心，觀賞薪傳歌仔戲劇團搬演廖瓊枝的拿好好戲《王寶釧》。
2017台南藝術節，由薪傳歌仔戲劇團搬演台灣第一苦旦－廖瓊枝老師的拿手好戲《王寶釧》，歌仔戲國寶級藝師廖瓊枝老師親自整理修編，將內台時期演出連本大戲去蕪存菁，整編成現代劇場的版本，尤其，側重細膩的身段、優美的唱腔，並帶領優秀演員張孟逸、古翊汎、廖玉琪、王台玲、江亭瑩等人，5月12、13、14日於歸仁文化中心演藝廳盛大公演。
這場演出，也是薪傳歌仔戲劇團與台南市民族管絃樂團首度攜手合作，熱愛傳統戲曲的朋友絕對不容錯過，台南市文化局也期盼，透過此次演出，讓老一輩觀眾重溫當年歌仔戲的精華時光，也讓年輕觀眾一睹歌仔戲這門傳統藝術的風采，引導觀眾重溫及認識傳統歌仔戲，而達到傳承傳統歌仔戲文化之目的。
一連3場演出，皆由森鉅科技材料股份有限公司全額贊助，為回饋地方鄉里，本次公演採免費索票入場，29日上午9時起，於台南文化中心、歸仁文化中心、新營文化中心同步開放現場索票，每人限指定場次限索2張，索完為止。
(中時)
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