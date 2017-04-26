大觀自救會衝退輔會撒冥紙噴漆 警逮2人送辦

板橋大觀自救會20名成員，今(26)日上午9時許，以不滿退輔會強拆部分大觀社區為由，無預警衝入國軍退除役官兵輔導委員會撒冥紙，並在一樓大廳噴灑紅漆，轄區信義分局獲報後，立即調度線上警力及蒐證人員趕往處理。

警方到場後，現場群眾仍不願離去，原地靜坐，在退輔會主動提出妨害公務、毀損及侵入住居告訴後，警方展現公權力依法處理，為避免衝突進一步擴大，警方全程針對不法行為完整蒐證，並將現場為首的鄭姓男子等2人逮捕，其餘民眾則請出退輔會。

警方表示，後續已立即調閱現場監視畫面及蒐證影像，將逐一過濾送辦，嚴正執法。呼籲民眾表達意見應以和平理性之方式為之，勿有違法脫序之暴力行為。

(中時)