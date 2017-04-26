公平會審核通過 李昌霖6月正式接手台灣麥當勞

公平交易委員會今（26）日審核通過士林開發董事長、國賓飯店集團總經理李昌霖組織投資團隊擬透過德昱公司與台灣麥當勞餐廳結合的申報事業結合案。在完成投審會與公平會審核後，德昱公司後續將繼續與美國麥當勞總部完成後續各項合約簽訂，如果程序順利，李昌霖將於6月正式成為台灣麥當勞新東家。

公平會表示，李昌霖是透過致捷有限公司等5家事業持有德昱公司70%股權，由德昱公司與美商McDonald’s Restaurant Operations Inc.締結股份買賣契約，藉此取得台灣麥當勞公司100%股權，是公平交易法第10條第1項第2款規定之結合型態。

公平會並指出，台灣麥當勞易手案僅涉及台灣麥當勞公司的股權結構改變及經營權的移轉，且參與結合事業彼此間並不具有水平競爭或垂直交易關係，屬多角化結合型態，台灣麥當勞公司的市場占有率並未因本結合案而有所改變，結合後西式速食餐飲市場市場結構與集中度不致產生變化。

公平會表示，西式速食餐飲業經營，並未受到法令或技術得限制，不會對其他事業跨業經營西式速食餐飲產生困難，無顯著限制競爭疑慮。因此，公平會依公平交易法第13條第1項規定，不禁止其結合。

對於李昌霖擔任國賓大飯店總經理，若接手台灣麥當勞恐涉及餐飲業結合疑慮，公平會表示，李昌霖及其兄長雖分別擔任國賓飯店總經理及董事長，但其持股比例合計並未達公平交易法第11條第4項控制性持股情形，尚難認定國賓大飯店公司等事業為本案參與結合事業。

(工商)